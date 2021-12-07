İnsanları Birbirinden Ayıran, "Sosyal Mesafe Robotu" Geliştirildi!

İnsanlar arasındaki mesafeyi algılayabilen ve onlara çok yakın olduklarını hatırlatmak için yuvarlanabilen bir mobil robot üretildi. Tam olarak Robocop olmasa da, bir yerden başlanması gerekiyordu dedirten bir robot bu...
Maryland Üniversitesi, College Park doktora öğrencisi Adarsh Jagan Sathyamoorthy ve çalışma arkadaşları; nesneler veya insanlar arasındaki mesafeleri derinlik algısı ile belirleyebilen bu ilginç robotu PLOS ONE'da anlattılar.
Robot aynı zamanda hareketli olduğu için, kalabalık bir alanda birbirine çok yakın olan insanlara doğru ilerleyerek güvenli bir mesafeye çekilmelerini teşvik etmek için kullanılabiliyor. Makale, bunun "takılmış bir ekran kullanılarak ve sağduyulu bir şekilde" yapıldığını iddia ediyor.
Yazarlar mesafeyi CDC'nin tavsiye ettiği iki metre olarak belirlediler. Ancak bilim insanlarının mesafe tavsiyesi değiştikçe, robot yeniden programlanabiliyor.
Bir kalabalığın sabit üyeleri arasındaki mesafeyi tespit etmek muhtemelen kulağa kolay geliyordur. Ancak Sathyamoorthy'nin robotu çok daha fazlasını başarabiliyor. Robot yalnızca birlikte hareket eden insanlar arasında devam eden fiziksel mesafe ihlallerini tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda yakınlığın bulaşmayı en çok kolaylaştırdığı kişilere, örneğin daha büyük gruplara öncelik verebilme yeteneğine de sahip.
Robot, kendi kameralarını ve LiDAR sistemini kullanarak kalabalık sahneleri taklit eden gönüllüler üzerinde etkinliğini kanıtladı ve ayrıca, "büyükler" tarafından izleniyormuş gibi hissetmenizi sağlamak için CCTV kameralarına da bağlanabiliyor.
Ayrıca, henüz ismi açıklanmayan bu robot, potansiyel olarak ateşi olan insanları tespit etmek için bir termal kamera ile donatılmış durumda. Bu kamera sayesinde yalnızca bu kişileri ayrı tutulması gerekenler için öncelik listesinin doğrudan en üstüne taşımasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu bilgileri kişi takibi için de kullanabiliyor. Yazarlar, gizliliği korumak için bunun kimlik gizleme sistemleri ile birleştirileceğini söylüyor.
Makale, robotun ailelerin yaygın olduğu yerlerde kullanışlılığını sınırlayabilecek bir şekilde "yabancılarla aynı haneden insanları ayırt edemediğini" kabul ediyor.
Bu tür robotların gerçek dünyadaki durumlarda ne kadar etkili olduklarından bağımsız olarak, sadece orada olduklarını bilmek bile, insanlar için caydırıcı olabilir. Ve bu bile potansiyel olarak kendi başına hastalık kontrolü için etkili bir yöntem olmaya aday...
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