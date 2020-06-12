İnsanların Koronavirüs'e Karşı Denedikleri "Korunma Yolları" Pes Dedirtti

Siz siz olun bunları sakın yapmayın: ABD'de yapılan bir anket, Koronavirüs'ten korunmak için bazı insanlar tarafından uygulanan akıllara durgunluk veren yöntemleri ortaya çıkardı.