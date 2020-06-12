İnsanların Koronavirüs'e Karşı Denedikleri "Korunma Yolları" Pes Dedirtti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Amerikan vatandaşlarının korona virüsü tehdidinden korunmak için başvurduğu tehlikeli yöntemleri açıkladı.
Mayıs 2020'de 502 Amerikan yetişkinle yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 39'u, Covid-19'dan korunmak için tehlikeli yollara başvurdu. Bu tehlikeli yollar arasında gıdaları çamaşır suyuyla yıkamak, ev temizliğine yönelik ürünleri vücut temizliğinde kullanmak, temizlik ürünlerini solumak gibi kulağa korkunç gelen şeyler bulunuyor.
En çok endişe veren istatistik ise, katılımcıların yüzde 4'ünün seyreltilmiş çamaşır suyu çözeltilerini, sabunlu suyu ve diğer temizlik ürünlerini içmesi veya bunlarla gargara yapması. Yüzde 6'lık bir bölümün bu ürünlerin buharını soluduğu, yüzde 10'unun vücudunu bu ürünlerin buharına tabi tuttuğu, yüzde 18'inin ise ellerini ve vücudunu bu ürünlerle temizlediği belirtiliyor. Yüzde 19'luk bir dilim ise meyve sebzeleri çamaşır suyuyla temizlemeye çalıştığını söylüyor.
Katılımcıların yüzde 25'i, önceki ay (nisan) temizlik malzemeleri veya dezenfektanlardan kaynaklanan sağlık problemleri yaşadıklarını söylediler.
CDC, halka yönelik duyurularda el yıkamanın ve ev temizliğinin öneminin vurgulanmasını, bu sırada sağlığı tehdit eden yöntemlerden caydırmaya yönelik bilgilendirme yapılmasını önermeyi sürdürüyor.
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