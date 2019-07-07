İnsanların Yarısı Telefonlarını Tanımıyor
Yeni yapılan bir ankete göre, insanların yarısı hangi model telefona sahip olduğunu bilmiyor!
- Levent Öztürk
Günümüzde akıllı telefonların hemen her yerde olduğu düşünülürse, herkesin cihazlarının nasıl çalıştığı konusunda uzman olmadığını düşünmek yanlış olmaz. Ama hangi modeli kullandığınızı biliyor olma ihtimaliniz sizce ne kadardır?
Decluttr tarafından ABD'de 2.000 akıllı telefon sahibi ile düzenlenen ankette, telefonların kullanımı ile ilgili tipik olmayan sorular soruldu ve sonucunda, kullanıcıların cihazlarının tam olarak neleri yapabildiğini bilmedikleri ortaya çıktı.
iPhone sahipleri söz konusu olduğunda telefonların 5G yeteneğinin olduğunu düşünenler mobil taşıyıcıya göre değişiyordu ve Verizon kullanıcılarında neredeyse çeyreğe (%24), AT&T kullanıcılarında ise neredeyse yarıya (%47) kadar çıkıyordu. Şu anda 5G destekleyen bir iPhone bulunmuyor.
Samsung telefon sahiplerine bakıldığında ise oranlar biraz düşüyor. Bu, bazı kullanıcıların en son Samsung Galaxy S10 5G sahibi olması ve bağlantı yeteneğini doğru bir şekilde bilmesinden kaynaklanıyor olabilir.
Dahası, 5G yetenekli cihaza sahip olduğunu düşünen kişilerin neredeyse üçte ikisi (%62) cihazlarının 5G yeteneği olmamasına rağmen, hizmetlerinde iyileşme gördüklerini iddia ediyor.
Telefonlarının aynı üreticiden diğer telefonlarla yan yana olduğu fotoğraflar gösterildiğinde ise anket katılımcılarının sadece yarısı kendi telefon modellerini doğru bir şekilde belirtebiliyor. iPhone XR ve iPhone 7 kullanıcıları %44 ile en düşük başarı oranına sahip.
Artık telefon modellerinin sadece fotoğraflarına bakılarak ayrılmasının giderek zorlaşması ve çoğunun benzer tasarımlara sahip olması, aslında durumu açıklıyor. Ayrıca katılımcıların sahip oldukları modelin ismini de genellikle doğru söyleyememeleri dikkat çekiyor.
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