İnsanlığın 14. Yüzyıl'dan Beri Yaşamadığı Durum, Bir Kez Daha Yaşanabilir

Yeni bir araştırmaya göre Dünya nüfusu, 14. Yüzyıl'dan beri ilk kez azalacak.Ama bunun sebebi, tahmin ettiğiniz gibi salgınlar veya savaşlar olmayacak.