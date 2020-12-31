İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu! Tam 350 bin yıllık...

Arkeologlar, İsrail kuzeyindeki Tabun Mağarası'nda yaklaşık 350.000 yıl öncesine dayanan, bileme veya kazıma için kullanılan bilinen en eski aleti buldu. Araştırmacılara göre bu durum insanlığın bugünkü geldiği noktaya kadar geçen teknoloji sürecin yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir...