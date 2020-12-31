İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu! Tam 350 bin yıllık...

İsrail kuzeyindeki Tabun Mağarası'nda yaklaşık 350 bin yıllık olduğu düşünülen ve insanlığın kullandığı en eski alet bulundu. Kuzey İsrail'deki Tabun Mağarası'nda bulunan yuvarlak taş, modern insan homo sapiensten en az 50 bin yıl öncesine dayanıyor. (En üstteki fotoğraf: Karmel Dağı'ndaki Tabun Mağarası'nda bulunan, yaklaşık 350.000 yıllık bir taş aşındırma aleti. (Hayfa Üniversitesi)
Dailymail'in haberine göre keşiften önce, bu tür araçların yaklaşık 200 bin yıl öncesine kadar düşünülmüyordu. Araştırmacılar, söz konusu aletin insanların ilk ataları tarafından tarafından 'hassas aşındırma' için kullanılmış olabileceğini söyledi,, ancak tam olarak hangi amaç kullanıldığı hala tam olarak bilinmiyor.
İsrail'in Hayfa kenti yakınlarındaki Karmel Dağı'nda bulunan Tabun Mağarası, ilk olarak 1920'lerde İngiliz arkeolog Dorothy Garrod tarafından keşfedildi. Yapılan kazılar, oradaki en az 500 bin yıl öncesine dayanan hominid (insanların ilk ve ilkel ataları) faaliyetlerini ortaya koyuyor. Mağarada keşfedilen çakmaktaşı parçaları, ayrıca ateşi kontrol eden insanlara dair en eski bulgularını içeriyor.
(Karmel Dağı'ndaki Tabun Mağarası'nda çalışan arkeologlar. (Hayfa Üniversitesi))
Daha yakın zamanlarda, Hayfa Üniversitesi'nin Zinman Arkeoloji Enstitüsü'nden bir ekip tarafından mağarada bulunan öğeleri yeniden değerlendirme çabasının bir parçası olarak yeniden incelendi.
Mikroskobik aşınma modellerine bakarak, çığır açan bir keşif olan yüzeyleri kazımak için kullanıldığını belirlediler. Ortak yazar Ron Shimelmitz, Haaretz'e 'Bu teknolojideki tüm angajman çok daha sonra, yaklaşık 200.000 yıl önce,' dedi . "Araç görünüşte 'basit' olsa da, erken ortaya çıkması ve insan evriminin böylesine erken bir aşamasında paralel olmaması, ona dünyaya önem veriyor. '
İNSAN KÜLTÜRÜNÜN EVRİMİNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK
Bulgularını Journal of Human Evolution'da yayınlayan araştırmacılara göre Hominidlerin 350 bin yıl önce böyle bir aleti kullanıyor olması, insanlığın bugünkü geldiği noktaya kadar geçen teknoloji sürecin yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir.
Yazarlar, keşfin modern insanlar ile ilk atalarını daha yakından bağladığını ve bilim insanlarının, insan evrimi sırasında gelişen bilişsel ve motor becerilerin sonucunda insan kültüründe bugüne kadar önemli fenomenlere (tarım, gıda üretimi, sabit konutlar, depolama ve sosyal ve ekonomik karmaşıklıkta artış) nasıl evrildiğini izlemelerine olanak tanıdığını açıkladı.
- Beynimizin Sırrını Çözen Bulmaca: Resimdeki tüm maskeleri bulabilir misiniz
- Şaşırtıcı Araştırma: 4 Aylık Kargalar, Yetişkin Bir Maymundan Daha Zekiymiş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın