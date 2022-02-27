İnsanlığın Tam Bir Soy Ağacı Oluşturuldu; Nerede Başladığı Tespit Edildi!

Tüm insanlığın geldiği kökeni tespit etmek için tüm zamanların en büyük aile ağacı oluşturuldu...

  • Savaş Öztürk
İnsanlığın başlangıcı burası mı?

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