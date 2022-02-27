İnsanlığın Tam Bir Soy Ağacı Oluşturuldu; Nerede Başladığı Tespit Edildi!

Atalarımızı geriye doğru tararsak, eninde sonunda kendine daha iyi bir yaşam kurmak için doğduğu topraklardan ayrılıp göç etmiş birilerine rastlarız. Ancak bu kuralın gerçek olmadığı tek bir nokta var. Oxford'un Büyük Veri Enstitüsü'nden araştırmacıların gerçekleştirdiği bir çalışmanın sonuçlarına göre, Sudan'ın kuzey batısındaki çöldeki bir bölge, günümüzde Dünya'da yaşamakta olan tüm insanların atalarının geldiği yer olabilir.
Science dergisinde yayınlanan çalışmanın baş yazarı Dr. Anthony Wilder Wohns, "Esasen, atalarımızın genomlarını yeniden yapılandırıyor ve onları geniş bir ilişkiler ağı oluşturmak için kullanıyoruz" diyor ve devam ediyor: "O zaman bu ataların ne zaman ve nerede yaşadığını tahmin edebiliriz."
Bugünlerde DNA ve genom analizleri kullanarak aile ağaçlarının izini sürme fikrine muhtemelen hepimiz aşinayızdır. Son birkaç yılda bu konuda epey ilerleme kaydedildi. Bazı araştırmacılar bunu küresel ölçeğe büyütmeyi deniyor. Çalışmanın diğer başyazarı evrimsel genetikçi Dr. Yan Wong, "Temelde büyük bir aile ağacı, tüm insanlık için bir soyağacı oluşturduk" dedi ve sözlerine devam etti: "Genomun tüm noktaları boyunca tüm insanların genetik dizisinin diğerleri ile nasıl ilişkili olduğunu tespit edebiliyoruz."
Araştırma sonucunda atalarımız ve göç yollarını gösteren çok büyük bir resim ortaya çıktı. Verilerin analizi ile en geriye gitmek ve göçlerin çıkış noktasını bulmak mümkün oldu.
Wong, "Bu çalışma, gelecek nesil DNA dizilemesinin temelini atıyor" dedi ve sözlerini sürdürdü: "Modern ve antik DNA örneklerinden elde edilen genom dizilerinin kalitesi arttıkça, aile ağaçları daha da doğru hale gelecek ve biz de sonunda, bugün gördüğümüz tüm insan genetik varyasyonunun kökenini açıklayan tek, birleşik bir harita oluşturabileceğiz."
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