Insecam: "Parolasız" Kameralar Bu Sitede
Türkiye dahil, Dünya üzerindeki pek çok ülkedeki "varsayılan parola" ile korunan on binlerce güvenlik kamerası, bu sitede, açık açık yayınlanıyor!
Sizin olmayan güvenlik kameralarını uzaktan kolayca izlemek, sanırız çok kolay bir iş olmamalı. Ancak bir web sitesi, "varsayılan parolayı" kullanan on binlerce IP kamerasını bir arada listeliyor ve çektiği görüntüleri akış olarak yayınlıyor.
Insecam, çoğu ABD'den olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden IP kameralarından akış sunduğunu ileri sürüyor. Siteye baktığımızda park alanları ve mağazaların yanında oturma odaları ve yatak odalarının da kameralarını görebildik. Bu durum, önemli bir güvenlik açığını gösteriyor.
Site, "güvenlik ayarlarının önemini göstermek üzere tasarlandığını" iddia etse de reklam gösteriyor ve bu işten para kazanıyor. Sitede Google'dan bulunmasının imkanı bulunmayan bir görüntü yer almıyor; sadece tüm kameraları erişimi daha kolay bir hale getiriyor.
Varsayılan parola dahi olsa, bir avukatın Motherboard'a yaptığı açıklamaya göre parolayla korunan kameraları yayınlamak ve izlemek, ABD'de suç teşkil ediyor. Sitenin kim tarafından işletildiği belli değil, ancak IP adresi Moskova'yı işaret ediyor.
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