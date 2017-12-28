Instagram, Ana Akışınıza "Önerileri" Getiriyor

Instagram'ın ana sayfasında hiç takip etmediğiniz kişilerin gönderilerini görmeye hazırlanın! İşte sosyal devin sıradaki yeniliği...

Instagram, Ana Akışınıza "Önerileri" Getiriyor

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