Instagram, Beğenileri Gizlemeye Kararlı!
Instagram, fotoğraflarınızın aldığı beğenileri sadece sizin görmenizi istiyor; başkaları kaç beğeni aldığınızı yakında göremeyecek!
Instagram, bir süre önce, Kanada'da ilginç bir uygulamayı test etmeye başlamıştı. Buna göre bir kullanıcı, paylaştığı bir fotoğrafın kaç beğeni aldığını görmeye devam edecek ama bu fotoğrafa bakan diğer kişiler, beğeni sayısını ya da kimler tarafından beğenildiğini göremeyecekti.
Sosyal ağ devi, görünüşe göre bu işte bir hayli ciddi ve şimdi, testi yeni ülkelerde de devreye koydu. Artık İrlanda, İtalya, Japonya, Brezilya, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Instagram kullanıcıları da "test alanına" dahil edildi. Eğer her şey beklendiği gibi giderse, yakında bu uygulamanın tüm dünyadaki Instagram kullanıcıları için resmiyet kazanmasını bekleyebiliriz.
Instagram'dan gelen açıklamada, uygulama şu şekilde savunuluyor: "İnsanların, bir fotoğrafı kaç kişinin beğendiğine odaklanmak yerine, doğrudan fotoğrafa odaklanmalarını istiyoruz. Ayrıca az sayıda beğeni alan bazı fotoğrafların, sahibinde özgüven kaybı yarattığını da görmek mümkün. Bu yüzden, asıl işimiz olan fotoğraf paylaşımına önem vermemiz gerektiğini biliyoruz."
Kısacası, çok yakında size ait olmayan bir fotoğrafı kaç kişinin ya da kimlerin beğendiğini göremezseniz şaşırmayın. Tabi bu durumun, Instagram fenomenleri için ne kadar büyük bir "yıkım" olacağı da tartışılabilir.
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