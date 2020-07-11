Instagram, Bella Hadid'in paylaşımını sildiği için özür diledi

Ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz günlerde babasının pasaportundan doğum yerini gösteren bir sayfayı Instagram hesabından paylaşmıştı. Ardından ise bu paylaşım Instagram tarafından kaldırılmıştı. Instagram, olayın bir yanlışlık sonucu gerçekleştiğini belirterek Hadid'ten özür diledi...