Instagram, Bella Hadid'in paylaşımını sildiği için özür diledi

Ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz günlerde babasının pasaportundan doğum yerini gösteren bir sayfayı Instagram hesabından paylaşmıştı. Ardından ise bu paylaşım Instagram tarafından kaldırılmıştı. Instagram, olayın bir yanlışlık sonucu gerçekleştiğini belirterek Hadid'ten özür diledi...

Instagram, Bella Hadid'in paylaşımını sildiği için özür diledi

Dünyaca ünlü modeli Bella Hadid ile sosyal paylaşım platformu Instagram arasında tuhaf bir olay yaşandı. Bella Hadid babası Mohamed Hadid'in pasaportundan nereli olduğunu da gösteren bir sayfayı Instagramın hikaye bölümünde paylaştı. Ancak Instagram kısa bir süre sonra "topluluk kuralları ihlali" gerekçesiyle paylaşımı kaldırdı.

31.5 milyon takipçisi olan ünlü model Bella Hadid bu duruma isyan etti. Instagram'ın kendisine gönderdiği uyarıyı hikayesinde paylaşarak Instagram'ı etiketledi ve "Babamın doğum yeri olan Filistin'den gurur duymam zorbalık, taciz, çıplaklık ya da cinsellik içeren bir görsel mi?" yazarak tepkisini gösterdi.

"FİLİSTİNLİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Daha sonra bir kez daha babasının pasaportunu paylaşan Hadid, "Sizin için onun (babamın) doğum yerini değiştirmesini ister misiniz?" dedi ve bir kez daha babasının pasaportunu paylaştı. Hadid, "Filistinli olmakla gurur duyuyorum. Herkes annesinin ve babasının nereli olduğunu paylaşmalı. Geldiğiniz yerden gurur duyduğunuzu onlara hatırlatın!" diyerek göçmen takipçilerine çağrıda bulundu.

Hadid'e gelen desteklerden sonra Instagram, ünlü modelin paylaşımını yanlışlıkla sildiğini belirterek özür dilediklerini açıkladı. Instagram'ın da sahibi olan Facebook sözcüsü, pasaport numarası gibi özel bilgileri içeren paylaşımlara izin vermediklerini ancak Hadid'in paylaşımında pasaport numarasının üstü kapatıldığı için silinmemesi gerektiğini de kabul etti.

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