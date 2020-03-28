Instagram CZN Burak'ı takibe aldı

Instagram resmi hesabından aralarında Mark Zuckerberg, Shakira, Miley Cyrus gibi çeşitli ünlülerin da bulunduğu az sayıda kişiyi takip ediyor. Instagram bu kez 15 milyon takipçisi olan aşçı ve sosyal medya fenomeni CZN Burak'ı takibe aldı...

Instagram'dan bir ilk! Türk ismin hesabını takip etti

340 milyon takipçiye sahip olan Instagram çok az sayıda kişiyi takip ediyor. Takip ettiği kişiler arasına takma adı CZN Burak olan Burak Özdemir'i de ekledi.

 Aynı zamanda storylerinde de CZN Burak'ın videolarını paylaşması ve @cznburak'ı etiketlemesi de dikkat çekti.

Son zamanlarda koronavirüs nedeniyle yaptığı yardımlarla da gündeme gelen sosyal CZN Burak 15 milyon takipçiye sahip. Geçtiğimiz günlerde deposunda bulunan tüm gıdaları hijyen kullarına uyarak kutulayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmasıyla gündeme gelmişti.

CZN BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

Burak Özdemir, 24 Mart 1994 doğumlu. Takma adı CZN Burak olan Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası Aksaray'ın sahibi bir Türk şef ve restoratör. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı. Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası'nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.

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