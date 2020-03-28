Instagram CZN Burak'ı takibe aldı

Instagram resmi hesabından aralarında Mark Zuckerberg, Shakira, Miley Cyrus gibi çeşitli ünlülerin da bulunduğu az sayıda kişiyi takip ediyor. Instagram bu kez 15 milyon takipçisi olan aşçı ve sosyal medya fenomeni CZN Burak'ı takibe aldı...