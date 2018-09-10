Instagram, "Emoji Kısayol Çubuğu"nu Deniyor!

Dev sosyal ağı, emoji sevenleri mutlu edecek bir değişiklik yaptı!

Instagram, "Emoji Kısayol Çubuğu"nu Deniyor!

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