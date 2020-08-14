Instagram'dan güvenlik önlemi: Şüpheli hesaplardan kimlik bilgisi isteyecek

Instagram platforma yeni güvenlik tedbirleri getirmeye devam ediyor. Bundan sonra Instagram şüpheli hesaplardan kimlik doğrulaması isteyerek, gerçek kimliğini ispat etmesini zorunlu kılacak. Bu doğrulamayı gerçekleştirmeyen hesaplar Instagram tarafından kapatılacak...