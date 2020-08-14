Instagram'dan güvenlik önlemi: Şüpheli hesaplardan kimlik bilgisi isteyecek

Dünyada ve ülkemizde çok fazla kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan Instagram, aldığı yeni bir kararla sahte hesapların önüne geçmeyi planlıyor. Instagram, hesapların gerçek kişiler tarafından kullanılmasını isteyen bir karar aldı.
ŞÜPHELİ HESAPLARDAN KİMLİK DOĞRULAMASI İSTENECEK
Yeni alınan karara göre şüpheli görülen hesaplardan kimlik doğrulama istenecek. Bu hesaplar arasında "koordineli yapay davranış içine girme potansiyeli olanlar, takipçilerinin çoğu başka konumlarda olanlar veya otomasyon izi bulunan hesaplar" yer alacak.
Yeni kurallara göre hesaplardan resmi bir kimlik belgesi ile kim olduklarını doğrulamaları istenecek. Bunu gerçekleştirmemeleri durumunda ise Instagram, gönderilerini daha alt sıralara alabilecek, etkileşimlerini kısıtlayabilecek veya hesaplarını tamamen askıya alabilecek.
INSTAGRAM'IN BU ADIMINDA SEÇİMLER BÜYÜK ROL OYNUYOR
Instagram'ın bu adımı atmasında yaklaşan ABD seçimleri de önemli bir rol oynuyor. Seçim öncesinde kullanıcıların arasında yanlış bilginin yayılmasını önlemek adına 'kimlik kontrolü' çözüm olarak görülüyor.
- Instagram arama geçmişi silmenin en kolay yolu
- Instagram'da Takip Etmeyenler Nasıl Bulunur? İşte yöntemleri...
- Instagram Reels Nedir? Instagram Reels Özelliği Nasıl Kullanılır?
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın