Instagram, Haber Kaynağı Olarak Twitter'a Tehdit Ediyor

Sosyal medya kanallarının haber kaynağı olarak kullanıldığı bir gerçek. Özellikle son yıllarda artış gösteren bu eğilim, Twitter başta olmak üzere Facebook ve diğer sosyal mecraları da içine almış durumda. Özellikle genç nesil, geleneksel haber kaynakları yerine sosyal medyayı tercih ederken, Instagram da çokça tercih ediliyor. Hatta öyle ki, yayınlanan bir rapora göre Instragram bu konuda Twitter'ı geride bırakmak üzere.
2020 Reuters Institute Digital News'ün yayınladığı araştırmaya göre Instagram, 2018 yılından bu yana 2 kat daha fazla haber kaynağı olarak tercih ediliyor. Buna bağlı olarak da Instagram'ın haber kaynağı kullanımıyla olarak kullanımıyla Twitter'ı gelecek yıl içinde tahtından etmesi bekleniyor.
Özellikle son yıllarda Hikayeler ve IGTV gibi yenilikçi özellikleriyle genişleyen Instagram, böylece daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Yapılan anket raporlarına göre, ankete katılanların 3'te 2'inden fazlası haber almak için akıllı telefonlarını kullanıyor ve sosyal medya kanallarının kullanımının da artış göstermesi buna bağlanıyor.
Özellikle ABD'de 18 ila 24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 26'ı Instagram'ı nisan ayı içinde koronavirüs ile ilgili bilgiler için haber kaynağı olarak kullanmış. Buna karşılık yüzde 14'ü Snapchat, yüzde 11'i ise TikTok'u tercih etmiş. Öte yandan insanların yüzde 26'ı da koronavirüs hakkında haberler ve bilgiler için Facebook ve Twitter gibi sosyal medya mecralarına güvendiklerini söylemiş.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın