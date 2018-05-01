Instagram Hesabı Silmek
Instagram hesap silme rehberimizde Instagram hesabı nasıl kapatılır, nasıl dondurulur sorularını yanıtladık. İşte Instagram hesabı dondurma ipuçları
Hoşunuza giden fotoğraflara çift dokunmak, her gördüğünüz yeniliği paylaşmak ve deneyimlerinizi sadık takipçilerinize aktarmak müthiş. Peki ya tüm bunlardan sıkılmaya başladıysanız ve biraz ara vermek istiyorsanız, hesabınızı nasıl askıya alabilirsiniz; Instagram hesabını nasıl kapatırsınız? Veya Instagram'ın zamanınızı fazlasıyla tükettiğini düşünüyorsanız, hesabınızdan tamamen nasıl kurtulabilirsiniz? Amacınız ister Instagram hesabı silme olsun, ister Instagram kapatma; aradığınız cevabı aşağıdaki rehberimizde bulacaksınız.
Instagram HesabıNasıl Silinir?
Önce en sert çözümden, Instagram hesabınızı tamamen nasıl kapatabileceğinizden başlayalım. İşte Instagram'ın zaman kaybından başka bir şey olmadığını düşünenler için en köklü çözüm olan hesap kapatmanın yolu.
Instagram Hesabını Kapatmak
1. Bu adresteki Hesabımı Sil sayfasına gidin. Siteye daha önce giriş yapmadıysanız, giriş yapmanız gerekecek.
2. Hesabınızı kapatmadan önce bunu neden yaptığınızı seçmeniz gerekiyor. Açılır kutudan bir neden seçin ve beliren kutucuğa Instagram parolanızı girin.
3. Son olarak "Hesabımı kalıcı olarak sil" düğmesine basın.
Hepsi bu kadar. Hesabınızı sildiğinizde profilinizin, paylaştığınız tüm fotoğraf ve videoların, beğenilerinizin ve takipçilerinizin silineceğini, bu işlemi geri alamayacağınızı unutmayın. Eğer fikrinizi değiştirebileceğinizi düşünüyorsanız, bir sonraki bölümde anlattığımız geçici hesap dondurma işlemine göz atın.
Instagram Hesabı Dondurmak
Instagram hesabınızı erişilmez hale getirmek istiyorsanız ancak ileride geri dönebileceğinizi düşünüyorsanız, yapmanız gereken Instagram hesabınızı dondurmak. Bu sayede Instagram'dan bir süreliğine uzak durabilir, dilediğiniz zaman oturum açarak her şeyi eski haline getirebilirsiniz.
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Instagram nasıl dondurulur, geçici olarak nasıl kapatılır? İşte cevabı.
Instagram Hesabı Nasıl Dondurulur?
1. Instagram web sitesinde veya mobil sitede sağ üstteki kafa simgesine dokunun. Mobil uygulama üzerinden hesabınızı geçici olarak kapatmanın herhangi bir yolu bulunmuyor.
2. "Profili Düzenle" seçeneğine tıklayın.
3. Sağ alttaki "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın.
4. Hesabınızı dondurmak için bir neden seçtikten sonra alttaki kutucuğa parolanızı girin.
5. Son olarak kırmızı renkli "Hesabı Geçici Olarak Kapat" düğmesine tıklayın.
Hesabınızı dondurduğunuzda fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizli kalacak.
Instagram hesap silme veya Instagram kapatma yerine fotoğraflarınızı gizlemek istiyorsanız, bunun için Ayarlar'dan "Gizli Hesap" seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.
Okuyucu YorumlarıToplam 20 Yorum Giriş Yapın
evet doğrudur ama yapicak bişey yok.
instagramın popisi çok yükseldi storiesle birlikte şuan kimsenin hesabını sileceğini zannetmiyorum
iOS cihazlarda uygulama üzerinden de silebiliyorsunuz.
İnstagramı dondurdum aynı gün içinde açtım sadece son 2 fotoğrafım var diğerleri yok ne yapabilirim?
Instagram hesabimi nasil kapatabilirim
Nasıl seçileceği bu hesab imi
ben bu işlemleri yapmama rağmen hesabım donmuyor.
Aynen bende bu konudan şikayetçiyim
@08 Şubat 2017 17:43 bende bu durumdan şikayetçiyim
@09 Şubat 2017 16:23 Nasıl yapcazz
Hesabım donmuyor bu işlemleri yaptıgım halde eskiden yapınca kapanıyordu
Benim hesabim niye donmuyor
Hesabım donmuyor defalarca denedim
Hesabım donmuyor her şeyi denedim ama olmuyo
defalarca denedim beni ana sayfaya atıyor.ne yapabilirim
@24 Şubat 2017 10:19 1 aya kadr bu sorun dwmm edecekmiş
Bende donduramıyorum.acaba neden
İnstgrami geci ci olarak kapatmaya çalışıyorum ama olmuyor
Hepsini yapyorum ama donmuyor
Sorun yawiyorum kullanamiyorum