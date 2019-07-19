Instagram Hesap Kapatmakta Yeni Dönem!
Instagram, kurallara uymayan kullanıcı hesaplarının kapatılması konusunda önemli değişiklikler yapıyor!
- Levent Öztürk
Instagram, hesapları kapatma yönteminde bazı değişiklikler yapıyor. Şu anda platform, belirli bir oranda ihlal edici içeriğe sahip hesapları kapatıyor. Ancak yeni kurallar ile beraber, belirli bir zaman aralığında belirli sayıda ihlalde bulunan hesapların da iptal edilmesi mümkün olacak.
Her ne kadar bunun anlamı daha fazla hesabın kapatılması anlamına gelebilecek olsa da, Instagram artık, öncelikli olarak hesabı riskte olan kullanıcılara bir bildirim de gönderecek. Kullanıcılar, çıplaklık ve pornografi, zorbalık, taciz, nefret konuşması, uyuşturucu satışı dahil olmak üzere silinen içerikler için itiraz hakkına sahip olacaklar. Ayrıca her ne kadar kullanıcılar uzun süredir iptal edilen hesaplarına Yardım Merkezi aracılığıyla itiraz etme hakkına sahip olsalar da, yakında bu itirazları direkt olarak uygulama üzerinden yapabilecekler.
Instagram'ın söylediğine göre önlemler, platformu güvenli ve destekleyici bir yer olarak korumaya yönelik ve zorbalığa karşı mücadele çabalarına destek amacını taşıyor. Platform kısa bir süre önce kullanıcılarına problem yaratan takipçileri sınırlandırma yeteneğini sunmuş ve zorbalık yorumlarını filtreleme ve fotoğraflarda tacizi fark etmek için makine öğrenimi kullanımı özelliklerini getirmişti. Hangi platformda olursa olsun, sosyal medyayı medeni tutmak zorlu bir mücadele gibi gözüküyor.
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