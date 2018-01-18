Instagram, Hikâyeler İçin Yeni Özellik Deniyor!
Instagram, Hikâyeler'e eklemeyi planladığı yeni özelliği test etmeye başladı!
Instagram, Hikâyeler özelliğini ilginç tutmak için son zamanlarda sürekli ufak tefek eklemeler yapıyor. Yakın zamanda anketleri ekleyen firma, önceki Hikâyeler'i ortaya çıkarma ve WhatsApp ile eş zamanlı gönderi paylaşma üzerinde denemeler yapıyor. En son olarak ise The Next Web'deki bir habere göre, Hikâyeler'e gelecek en yeni özelliğin ismi Type, bu özellik size yeni yazı tipleri ve arka planlar sunuyor ve böylece Hikâye'nizde paylaşabiliyorsunuz.
Bu yeni özellik ilk olarak geçen ay The Next Web'den Matt Navarro tarafından saptanmıştı. Son habere göre ise çeşitli yazı tipleri eklenmiş görünüyor. Görünüşe bakılırsa artık fotoğraf paylaşma hizmetinde biraz daha yazı-odaklı olabileceğiz.
Instagram, yeni özellik hakkında açıklama yapmayı reddetti ve her zaman yeni ve heyecan verici özellikler üzerinde çalıştığını söyleyerek genel bir cevapla geçiştirdi.
H. Hüseyin Öztürk
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