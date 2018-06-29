Instagram Hikayeler'e Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?
Instagram'da oluşturduğunuz hikayeler eskisi kadar ilginç görünmüyor mu? O halde hikayenizi müzikle renklendirin!
Instagram hikayelerinize ekleyecek şey bulamıyor musunuz? Endişelenmeyin çünkü artık hikayelere müzik de ekleyebilirsiniz. Yeni işlev, Instagram Stories'e 1.000'in üzerinde tanınmış şarkıdan birini eklemenize izin veriyor.
Fotoğraf veya videodan oluşan hikayenize şarkı eklemek için üzerine dokunup etiket ekleyin. Şimdi bir müzik simgesi göreceksiniz. Bu simgeye dokunarak seçeneklerinizi görüntüleyebilirsiniz. Şarkıları ismine, türüne, ruh haline göre aratabilir veya popüler şarkılardan birini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz şarkıyı dinleyebilir ve hikayenize sadece dilediğiniz bölümünü dahil edebilirsiniz.
Başkaları hikayenizi görüntülediğinde arka planda bu şarkıyı duyacak, şarkıcının ve şarkının adının yazdığı bir etiket görecekler. Dilerseniz müziği video kaydından önce de seçebilirsiniz. Kamerayı açın, kayıt düğmesinin altında müzik seçeneğini bulun ve şarkınızı seçin. Bunun ardından müzik arka planda çalarken videoyu kaydedin.
Müzik etiketi, Instagram'ın Android ve iOS'taki 51. sürümünde bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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