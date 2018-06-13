Instagram Hikayeler'e Satış İşlevi Geldi

Instagram'ın popüler işlevi içinden satın alma yapmak, artık mümkün!

Instagram Hikayeler'e Satış İşlevi Geldi

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