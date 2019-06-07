Instagram Hikayelere Yeni Özellik

Instagram, oldukça popüler olan hikaye paylaşımlarına ilginç bir işlev daha ekledi!

Instagram'dan Yeni Şarkı Sözü İşlevi!

Instagram, Hikaye işlevi üzerinden şarkı paylaşan kullanıcılara şarkı sözü eklemeye izin veren bir işlev sunmaya başladı. İşlevden faydalanabilmek için şarkı sözlerinin Instagram'ın deposunda bulunması gerekiyor.

Şarkı sözlerinin paylaşılan hikayede nasıl görüneceği, farklı yazı tipleri ve tasarımlarla kişiselleştirilebiliyor. Bunun yanında şarkının belirli bir bölümünü seçmenize izin veriliyor. Seçilen bölümdeki şarkı sözleri, arkadaşlarınız bu hikayeye baktığında görüntüleniyor. Diğer Instagram kullanıcıları eğer isterlerse sanatçı adına dokunarak, şarkının tamamına veya şarkı bilgilerine ulaşabiliyor.

İşlev yalnızca kullanıcıların Facebook'un müzik kütüphanesine ulaşabildiği bölgelerde sunuluyor. Bu işlevin Facebook'un müzik içeriğini kendi hizmetleri arasında daha erişilebilir yapma girişiminin bir parçası olduğunu da belirtelim. Firma geçen sene haziranda, hikayelere etiketler yoluyla lisanlı müzikleri ekleme işlevi sunmaya başlamıştı. Geçen senenin sonlarında ise Instagram, Shazam ile yaptığı ortaklıkla hikayelerdeki lisanslı müzik yelpazesini genişletmişti.

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