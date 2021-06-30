Instagram Hikayelerine Yeni Bağlantı Paylaşma Özelliği Geliyor

Daha önce sınırlı sayıda kişinin farklı bir şekilde kullanabildiği bir Instagram özelliği, genel kullanım testine başladı. Artık Instagram hikayelerinde bağlantı paylaşmanın çok daha kolay bir yolu olacak.