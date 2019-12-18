Instagram Hikayelerine Yeni Layouts İşlevi

Instagram, tek bir "hikaye" içerisine birden fazla fotoğraf eklemenizi sağlayan yeni işlevini kullanıma sunmaya başladı.
Yeni işlev sayesinde Stroies kamerasını açıp Layout seçeneğine dokunduğunuzda, iki veya altı fotoğraftan oluşan bir kolaj oluşturabiliyorsunuz. Layout, Instagram'ın hikayelere son zamanlarda eklediği işlevlerden sadece bir tanesi. Firma geçen ay hikayeleri Facebook Dating profiline aktarmanın bir yolunu sunmuş, müzikli videolar oluşturmaya izin veren Reels'i ortaya çıkarmıştı.
Yeniliklerin çoğuyla Snapchat, Tik Tok ve hatta Tinder'ı taklit eden Hikayeler işlevi, her geçen gün Instagram'ın daha önemli bir parçası haline geliyor.
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