Instagram'dan Kayıt Olacaklara Yeni Uygulama

Facebook, genç Instagram üyeleri için yeni önlemler almaya devam ediyor. Firma bugünden itibaren Instagram'a kaydolan kullanıcılara yaşını soracak. Bu bilgi, başkalarına gösterilmeyecek.
Hesap oluştururken Facebook hesabınızı kullanmanız halinde yaş bilgisi, Facebook'tan alınacak. Değişikliğin amacı, küçük yaştaki kullanıcıların Instagram'a katılmasına engel olmak (küçük yaştakilerin kaydolması, çoğu ülkede Instagram'ın kullanım koşullarına aykırı). Ancak Instagram gelecekte bu bilgiyi daha kişisel bir deneyim sunmak ve daha isabetli reklamlar göstermek için kullanabilir.
"Direkt mesaj" işlevinde de geliştirmeler yapan Instagram, dilerseniz sadece tanıdığınız hesaplardan mesaj almanıza artık izin verecek. Yeni bir başka ayar ise yabancılar tarafından grup sohbetlerine eklenmenizin önüne geçecek.
Instagram, son zamanlarda "kullanıcılarını korumaya yönelik" adımlar atıyor. Beğenme sayılarını gizlemek ve yapay zeka ile zorbalığı azaltmak, bunlardan sadece bazıları.
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