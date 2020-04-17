Instagram Music Nedir? Instagram Hikayesine Nasıl Müzik Eklenir?

Instagram'ın popüler işlevlerinden "hikaye" artık oluşturduğunuz hikayelere müzik eklemenize izin veriyor. Bu yeni özellik, genel olarak Instagram Music olarak adlandırılıyor. Firmaya göre günde yaklaşık 500 milyon kişi tarafından kullanılan hikayeler, yeni müzikler sayesinde daha renkli olacak.
Instagram Music Nedir? Hikayelere Müzik Nasıl Eklenir?
Peki, hikayelerinize müzik eklemek için ne yapmalısınız? Oldukça basit, hikaye oluştururken görüntü üzerine bir etiket (sticker) eklemek istediğinizde yeni müzik simgesini göreceksiniz. Burada belirli bir şarkıyı aratabilir, aklınıza duruma uygun bir şarkı gelmiyorsa türe veya ruh haline göre arama yapabilirsiniz. Hangi şarkıların popüler olduğunu görmeniz de mümkün.
Çal düğmesine basarak şarkıyı dinleyebilir, şarkının hangi bölümünü hikayaye ekleyeceğinizi, ileri veya geri sararak seçebilirsiniz.
İkinci Seçenek: Önce Şarkıyı Seçin
Şarkıyı video kaydetmeden önce de belirleyebilir, böylece şarkı çalarken üzerine video çekebilirsiniz. Bunun için Instagram'da kamerayı açın ve kaydet düğmesinin altındaki yeni "Müzik" seçeneğine dokunun. Eklemek istediğiniz şarkıyı bulun, şarkının hangi bölümünü ekleyeceğinizi belirleyin ve müzik çalarken videoyu kaydedin.
Hepsi bu kadar, arkadaşlarınız fotoğrafınıza veya videonuza bakarken eklediğiniz müziği dinleyecekler. Bu sırada şarkının ve sanatçının adını gösteren bir etiket de görüntülenecek.
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