Instagram, Regram Üzerinde Çalışmıyor!
Instagram, uzun zamandır beklenen özelliğin üzerinde çalıştığı iddialarına yanıt verdi!
Twitter'da isterseniz başka birine ait bir gönderiyi takipçileriniz ile olduğu gibi paylaşabiliyorsunuz. Retweet adı verilen bu işleme benzer olarak Instagram'ın da Regram ismi altında bu özelliği kullanıcılarına sunacağı iddiası uzun bir süredir ortada dolaşıyordu.
Dedikodular geçtiğimiz hafta The Verge tarafından paylaşılan bir haberle tekrar alevlendi. The Verge'e göre sosyal medya ağı, başka hesapların fotoğraflarını olduğu gibi paylaşmayı mümkün kılacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Haberin çıktığı haftada Instagram bu konuda yorum yapmaktan kaçınırken, dev sosyal medya ağının geliştirici ekibi sessizliğini bozdu ve The Verge ile TechCrunch'a konuşarak bu özelliğin Instagram'a gelmeyeceğini açıkladı.
The Verge, geçtiğimiz Perşembe günü çoğu kullanıcıyı sevindiren iddiayı ortaya atmış ve fotoğrafların üzerindeki menülerde "Ana sayfama paylaş" seçeneğinin yer alacağını açıklamıştı. The Verge, kendisine sağlanan kaynaklardan gelen ekran görüntülerini kanıt olarak sunmuş ve özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu da belirtmişti.
Instagram her ne kadar bu özelliğin üzerinde çalışmıyor olduğunu söylese de başka ekran görüntüleri de iddialarla birlikte ortaya çıkmış ve TheNextWeb paylaştığı ekran görüntüleri ile birlikte bir Regram butonunun fotoğrafların altındaki yerini alacağı iddia etmişti. Dev sosyal medya ağı daha önce bu yönde bir adım atarak kullanıcıların diğer hesapların gönderilerini hikayelerinde paylaşmalarını sağlamıştı. Bununla da kalmayan Instagram, başka kullanıcıların hikayelerini de hikayelerde paylaşmamıza olanak sağlamıştı.
Instagram şu an için Regram üzerinde çalışmıyor olabilir fakat bu bunun hiçbir zaman olmayacağı anlamına gelmiyor. Belirttiğimiz gibi, Instagram bu konu üzerinde adımlar atmaya devam ediyor. Instagram'ın ortak kurucuları da Wired'a bu konu hakkında açıklama yapmış ve "bu konu hakkında sıklıkla tartıştıklarını" itiraf etmişlerdi.
Doğan Kürşat Aktaş
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