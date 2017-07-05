Instagram sahte "etkileyicileri" hedef alıyor...

Instagram'ın sert kararı, tüm umudunu sahte takipçilere ve yorumlara bağlayanları yıkacak!

Instagram sosyal medya etkileyicilerini hedef aldı

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