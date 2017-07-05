Instagram sahte "etkileyicileri" hedef alıyor...
Instagram'ın sert kararı, tüm umudunu sahte takipçilere ve yorumlara bağlayanları yıkacak!
Görünene göre Instagram, büyüyen sosyal medya etkileyicisi piyasasını fark etmiş durumda. Bu siteler, binlerce beğeni ve spam-benzeri yorumları para karşılığında satmaktalar. Bu hesaplar genel anlamda her pazarlamacının korkutucu rüyası ve gerçek Instagram kullanıcıları için son derece rahatsız edici.
Instagram, geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde kullanım şartlarını ihlal eden Instagress, InstaPlus ve PeerBoost gibi pek çok üçüncü parti site ve uygulamayı sonlandırdı.
Bir "etkileyici" olmak isteyen kişiler bu tür hizmetleri kullanarak standart yorumlar ve beğenilerden binlerce alabiliyor. Bunun için yapmaları gereken tek şey ise istedikleri beğeni ve yorum sayısın belirterek karşılık gelen ücreti ödemek; işlemin geri kalanını ise Instagram botları hallediyor. İçerik ile alakalı olmayan, geniş anlamlı, belirsiz veya samimi olmayan sahte yorumların sorumlusu da bu botlar. Neyse ki artık Instagram bu botlardan kurtulma vaktinin geldiğine karar verdi.
Ayrıca Instagram bazı hesapları "gizli yasaklamaya" (shadowbanning) da başlamış durumda ve bunun anlamı, spam hashtag'ler ile dolu olan resimlerin aramalarda veya Keşif sekmelerinde gözükmeyeceği. Bu kararın amacı da platformun daha az spam'a sahip olması ve daha gerçek gözükmesinin istenmesi.
Bu isimsiz işletmelerin kapanıyor olmasından dolayı "etkileyici" olmak isteyen kişilerin artık ya "anında ün" hedeflerinden vazgeçmeleri ya da "ortalama" içerik kalabalığının içerisinde kaybolmaları gerekecek. Bu durumun da pazarlamacılar için iyi bir şey olduğu söylenebilirken, pek çok gencin hayallerini kıracağı da söylenebilir.
Levent Öztürk
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