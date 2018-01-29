Instagram Stories ve Live Videos'u Kimler İzliyor?
Instagram Stories ve Live Videos içeriğinizi kimler izliyor? Bunu öğrenmeniz, aslında çok kolay!
Instagram normalde paylaştığınız fotoğrafların kimler tarafından görüntülendiğini öğrenmenize olanak tanımasa da, Instagram Stories ve Live Videos izleyicilerinin kaç kişi olduğunu ve hatta kimlerin izlediğini öğrenebilirsiniz.
Instagram Stories Nasıl Oluşturulur?
Eğer daha önce hiç Instagram hikayesi oluşturmadıysanız, merak etmeyin oldukça kolay bir işlem. Haber kaynağına gidin ve artı işaretli profil resminize dokunun. Burada istediğiniz fotoğraf ve videoları yükleyebilir ya da uygulama içinden kameranızı kullanabilirsiniz.
Instagram Stories ile yapabileceğiniz etkinliklerin listesi şöyle:
- Gün içerisinde hikayenize istediğiniz kadar görsel yükleyebilirsiniz.
- Hikayenizi belli takipçilerinizden gizleyebilirsiniz.
- Hikayelerinizi kamera rulonuza saklayabilir ya da hikayede bulunan bri görsel ile yeni bir gönderi oluşturabilirsiniz.
- Hikayelerinizi 'Arşiv'e saklayabilirsiniz. Burada onları sadece siz görebilirsiniz.
- Arşivlediğiniz Hikayeleri isterseniz profilinizde vurgulayabilirsiniz.
Peki Instagram Hikayelerimi ve Canlı Videolarımı Kimler İzliyor Nasıl Öğrenirim?
Aşağıdaki adımları izleyerek Hikayenizi ve canlı videolarınızı kimlerin izlediğini öğrenin:
- Hikayenizi açın ve ekranı yukarı kaydırın.
- Buradan hikayenizin hangi görselleri kaç kişi ve kimler izlenmiş görebilirsiniz.
- Hikayenizi zaten gören insanların yanlarındaki X işaretine dokunarak onların hikayenizi tekrar görmesini engelleyebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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