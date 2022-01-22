Instagram, TikTok'a Meydan Okuyan Yeni Özelliğini Hayata Geçirdi!

Instagram, TikTok ile rekabetini büyütecek yeni bir video özelliği de dahil olmak üzere, bazı önemi yenilikleri hayata geçirdi...

22 Ocak 2022 14:02

Levent Öztürk