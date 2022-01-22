Instagram, TikTok'a Meydan Okuyan Yeni Özelliğini Hayata Geçirdi!

Instagram, TikTok ile rekabetini büyütecek yeni bir video özelliği de dahil olmak üzere, bazı önemi yenilikleri hayata geçirdi...

  • Levent Öztürk
Instagram'dan, TikTok'a Meydan Okuyan Yeni Özellik
Instagram

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