Instagram, TikTok'a Meydan Okuyan Yeni Özelliğini Hayata Geçirdi!

Instagram'da TikTok tarzı videolar oluşturmak için artık Reels'e dalmanıza gerek yok. Instagram, platformdaki herhangi bir videodan ortak çalışmalar ve benzer yeniden çalışmalar yapmanıza izin vermek için remiks özelliğini genişletti. Bir klibe yanıtınızı oluşturmak için üç noktalı menüden "bu videoyu remiksle" seçeneğini seçebilirsiniz. Sonucu Reels aracılığıyla paylaşmanız gerekecek ancak ortak çalışmalar, seslendirmeler ve efektler oluşturmak için aynı düzenleme araçları da sunulacak.
Instagram ayrıca canlı yayıncıları cezbetmek için daha fazlasını da yapıyor. Artık profilinizde bir sonraki Instagram canlı yayınınızı öne çıkartabileceksiniz. Böylece izleyicilere bir hatırlatıcı belirlemenin kolay bir yolu sunulmuş oluyor. Planlanmış yayına normal bir yayın gönderisi eklemeniz de gerekmeyecek. Daha sonraki yayınların ön izlemelerini gösteremeseniz de, bir röportaj veya 'bana bir şey sor' oturumları için heyecan yaratmanıza yardımcı olabilir.
Genişletilmiş remiks özelliği platform için önemli olabilir. Instagram, TikTok'un rakibi olmaktan çekinmiyor ve Duet özelliği, bu rakibinin başarısında önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Herhangi bir videoyu remiksleme seçeneği, Instagram kullanıcılarına potansiyel olarak, bu kısa format için planlanmamış çekimler de dahil olacağı için, TikTok'taki seçeneklere göre daha geniş bir video havuzu sunabilir...
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