Instagram, web sürümü için yeni bir tasarım üzerine çalışıyor. Nasıl olacak

Mobil cihazların yanında masaüstünde de sıkça kullanılan Instagram, hikayelerin tek bir kutucuk gibi değil, bir atlı karıncada görüneceği yeni bir yolu test ediyor. Paylaşılan ekran görüntüsü ile yeni tasarım ortaya çıktı...