Instagram, web sürümü için yeni bir tasarım üzerine çalışıyor. Nasıl olacak

Instagram'ın masaüstünde hikayeler için yeni bir düzeni test ettiği ortaya çıktı. Raporlara göre Instagram, hikayelerin tek bir kutucuk gibi değil, bir atlı karıncada görüneceği yeni bir yolu test ediyor. Şu an test aşamasında yeniliğin ne zaman kalıcı olacağı bilinmiyor.
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Indiatoday'ın haberine göre Instagram'ın web'in mevcut düzeninde, bir döşeme tüm alanı kaplıyor ve sonraki hikayeleri görüntülemek için, kullanıcıların ya bir sonrakine otomatik olarak geçene kadar beklemesi ya da sonraki slaydı görüntülemek için tıklaması gerekiyor.
Yeni tasarım ile kullanıcıların hikayelere manuel olarak tıklayabileceği veya otomatik olarak izleyebileceği belirtiliyor. Artık kullanıcılar sırada nerede olduklarını daha kolay şekilde görebilecek. Format masaüstü kullanıcıları için kullanışlı görünüyor.
GOOGLE DA KISA VİDEOLAR ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
Bununla ilgili olarak, Google da Instagram'dan kısa videolar gösterecek ve arama sonuçlarında görüntüleyecek bir özellik çalışıyor.
TechCrunch raporuna göre, Google bunun gibi bir özellik üzerinde çalıştığını onayladı. Sözcü, yayına Google'ın şu anda bu özelliği cep telefonlarında test ettiğini söylemişti. Bu özellik, Google uygulamasında ve mobil cihazlardaki web sitesinde ilk aşamalarında.
Bu, video karuselinin şu anda arama sonuçlarınızda görünmeyeceği, ancak Google özelliği sunarken TikTok ve Instagram'daki en iyi video içeriğini ortaya çıkaracağı anlamına gelir.
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