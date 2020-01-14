Instagram, "Yanlış Bilgileri" İşaretlemeye Başladı

Instgram, "yanlış bilgi" içeren resimleri işaretlemeye başladı, Photoshop'lanmış görüntülerin sadece bazılarının işaretlenmesi kafa karıştırdı!

Instagram, "Yanlış Bilgileri" İşaretlemeye Başladı

Instagram hesabınızda paylaştığınız bazı fotoğraflar bulanık hale geldiyse, endişe etmenize gerek yok çünkü yalnız değilsiniz. Sosyal dev, dijital olarak üzerinde değişiklik yapılmış resimleri işaretlemeye başladı. Bu kapsamda Photoshop ile değiştirilmiş bazı resimler de işaretleniyor.

Bu gelişme, firmanın "yanlış bilgilerin" yayılmasını engellemeye yönelik bir girişimin sonucu. Instagram, tam olarak hangi içerikleri "yanlış bilgi" olarak değerlendirdiğini söylemiyor ancak gönderilerin bağımsız "gerçeklik denetleyicilerin" elinden geçtiği belirtiliyor. İşaretlenen gönderiler, Gezinti ve Etiketler üzerinden daha zor bulunuyor. Resmi kullanıcının profil sayfasından açtığınızda ise bir uyarı görüntüleniyor.

Bazı kullanıcılar, işlevin işi biraz abarttığını ve bazı fotoğrafları yanlış bilgi olarak işaretlediğini söylüyor. Sahte olmayan içeriklerin zaman zaman işaretlenmesi sorunu çözülmezse, yeni bir tartışma konusuna dönüşebilir.

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