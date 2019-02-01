Instagram Yarım Milyonu Geride Bıraktı
Facebook'un paylaştığı bir rapor, sosyal medya devinin servislerinin popülerliğini ortaya koyuyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in geçtiğimiz gün yaptığı duyuru, Facebook'un popüler sosyal medya ağlarını ve mesajlaşma uygulamalarını ilgilendiren birçok gelişmeyi ortaya çıkardı. Zuckerberg'in açıklamasında ilk olarak Instagram'ın geride bıraktığı bir kilometre taşına yer verildi.
Instagram Stories (Instagram Hikayeleri), günlük yarım milyon aktif kullanıcıyı geride bırakarak büyümesini sürdürdü. Bu, 2018 yılının Haziran ayında günlük 400 milyon aktif kullanıcı sayısını geride bırakan özellik için hızlı büyüme trendinin sürdüğü anlamına geliyor. Söylemek gerekiyor ki Facebook, Instagram'ın bu oldukça popüler özelliğini Snapchat'in popüler servisinden klonlayarak kendi servisine eklemiş ve 2017 yılında Instagram'ın Hikayeler özelliği, orijinal Snapchat Hikayeler'ini kullanıcı sayısı bazında 2017 yılında geride bırakmıştı.
Instagram Hikayeleri'nin geride bıraktığı kilometre taşının yanı sıra Zuckerberg, Facebook'un uygulama ve servisleri ile ilgili bu yılın planlarına açıklık getirdi. Zuckerberg'in bu yıl için servislerinde önem vereceği bir alan, uçtan uca şifreleme olacak. Özellik, bulunduğu Facebook servisi ve uygulamalarında varsayılan olarak aktif durumda gelecek. Ek olarak Zuckerberg, Facebook'un birçok servisinin kullanım süresini uzatarak gizlilik odaklı hedeflerini yerine getireceğinin de altını çizdi.
WhatsApp'a yakın zamanda eklenen ödeme desteği, Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeye daha yayılacak. Ancak Zuckerberg, hangi ülkelerin ve bölgelerin bu özelliklere kavuşacağı hakkında net detaylar vermekten kaçındı.
Popüler sosyal medya ağı Facebook'un da bir parçası olan Gruplar ve Hikayeler ise odağı özel paylaşım deneyimi olan özelliklere kavuşacak. Bununla birlikte Facebook'un planları, kullanıcıların Facebook'un servislerinden oluşan bir ekosistem sayesinde gruplar ve topluluklarla olan etkileşimlerinin daha da derinleşmelerini sağlayacak.
Facebook'un odaklanmayı istediği diğer alanlar da Facebook'un video platformu olan Watch'ın daha da popüler olmasını sağlamak ve Instagram içerisindeki reklam ve alışveriş imkanlarına daha fazla zenginlik getirmenin yanı sıra arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin de geliştirilmesini sağlamak olacak. Bu çabanın bir yanısması olarak Oculus Quest'in önümüzdeki bahar aylarında satışa çıkması bekleniyor.
Sosyal medya devi ayrıca Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp servislerinin toplam kullanıcı sayısının iki milyar yedi yüz milyon kişiye ulaştığını açıkladı. Fakat her ne kadar Zuckerberg'in ifadeleri popüler sosyal medya ağının sorunlarının birer birer çözülüyor olduğuna işaret etse de sosyal medya devinin gelecekte özellikle gizlilik ve güvenlik alanında yaşanması muhtemel krizlere nasıl cevap vereceği bir merak konusu olmaya devam edecek.
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