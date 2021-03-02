Instagram'dan Yeni Özellik: Canlı Odalar Nedir; Nasıl Kullanılır?

Facebook, Instagram'ın canlı sohbet odaları için yeni bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik sayesinde şimdiye kadar mevcut olan iki kişilik canlı oturumlar artık aynı anda üç kişiyle yapılabiliyor. Facebook, bu ek kapasitenin yaratıcılığı artıracağını ve fırsatlar ve kullanıcıların arkadaşları ve aileleri ile daha bağlı hissetmelerini sağlayacağını umuyor.
Yeni özellik tüm dünyada kullanıma sunulacak ve tüm Instagram kullanıcıları tarafından erişilebilir olacak. Canlı Odaları kullanmaya başlamak için sola kaydırmak, Canlı kamera seçeneğine basıp, ardından Odalar simgesine dokunup sohbet etmek istediğiniz konukları eklemeniz yeterli. İstediğiniz kadar misafirle başlayabilir ve canlı bir oturum sırasında ek davetler gönderilebilir. Canlı Odaya bir misafir eklendiğinde, takipçileri oturumun erişimini genişleterek bilgilendirilir.
İnsanları evde kalmaya zorlayan COVID-19 salgını ile Canlı Odalar, içerik oluşturucuların erişimlerini daha fazla yaymaları için bir yol sunuyor. Şimdiye kadar fitness eğitmenleri, müzisyenler, güzellik blog yazarları, şefler ve aktivistler Instagram'dan canlı yayınları kitlelerine ulaşmak için bir yol olarak kullanıyordu.
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