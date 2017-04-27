Instagram Yine Gaza Bastı!

Instagram, sadece 4 ay içerisinde ulaştığı yeni başarı ile, sahibi Facebook'un yüzünü güldürüyor!

Instagram yine gaza bastı!

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