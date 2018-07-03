Instagram Zorunlu Hikayeleri Test Ediyor
Instagram, arkadaşlarınızın hikayelerini görmezden gelmenizi engellemek için "kalıcı hikayeler çubuğunu" test ediyor!
Instagram'ın Snapchat'ten esinlenerek geliştirdiği Stories yani Hikayeler özelliği sayesinde geçici ve atıştırmalık tadında gönderiler paylaşabilmek mümkün. Ancak kullanıcıların bu özellikle etkileşiminden memnun olmayan Instagram yönetimi özelliği çok daha ön plana almayı planlıyor.
The Verge'in fark ettiği detaya bakılırsa Instagram, haber kaynağının başında sabit bir Hikayeler panelini test ediyor. Bu panel siz ekranı aşağı kaydırsanız da ekranın üstünde sizi takip etmeye devam ediyor. Eğer arkadaşlarınız son 24 saat içinde bir hikaye paylaştıysa uygulama bunu mutlaka görmenizi sağlamaya çalışıyor, ayrıca bu panelden kurtulmanın tek yolu biriken hikayeleri izlemek. Şu an kullanımda olan Instagram sürümünde hikayeler haber kaynağının içinde, gönderilerin arasına serpiştirilmiş şekilde yayınlanıyor, ve isterseniz ekranı kaydırmaya devam ederek onları yok saymak mümkün.
Kalıcı hikaye çubuğu şimdilik sadece sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ediliyor ve hiçbir zaman genel kullanıma açılmama ihtimali de var. Ancak Instagram'ın bu özelliği test ediyor bile olması, şirket için hikayelerin ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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