Instagram Zorunlu Hikayeleri Test Ediyor

Instagram, arkadaşlarınızın hikayelerini görmezden gelmenizi engellemek için "kalıcı hikayeler çubuğunu" test ediyor!

Instagram Zorunlu Hikayeleri Test Ediyor

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