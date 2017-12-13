Instagram'a Hashtag Takip Özelliği Geldi!
Instagram'da artık kullanıcılardan farklı olarak takip edebileceğiniz bir şey daha var!
Yarım milyar etkin kullanıcıya ulaşmayı geçtiğimiz günlerde başaran Instagram, platform üzerine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Firmanın Direct adlı yeni mesajlaşma uygulaması üzerinde fikir yürüttüğünü daha yeni öğrenmiştik. Şimdi ise bir Instagram'a gelen bir yenilik, hashtag'leri takip etmenize izin veriyor.
Hashtag'leri kullanıcıları takip eder gibi takip edebiliyor, böylece belirli konularda bilginizi güncel tutabiliyorsunuz. Hastag'leri takip ettiğinizde ilgili gönderiler, Instagram akışınızda görünüyor. "Hikayeler çubuğunda" ise en son hikayelerden bazıları görünür hale geliyor. Hangi hashtag'i takip edeceğinizden emin değilseniz, bunun için de bir çözüm var. Instagram, başkalarının sıkça takip ettiği hashtag'leri kullanıcıların profillerinde gösteriyor.
Gizlilik konusunda endişeleriniz varsa fazla endişelenmeyin, çünkü hashtag'ler sadece profilinizde görüntüleniyor ve gizlilik ayarlarınızı özel olarak ayarladıysanız, sadece sizi takip edenler hashtag'lerinizi görebiliyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın