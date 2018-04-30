Instagram'a 'Mute' Özelliği Geliyor

Şu an test edilen yeni özellik sayesinde kaynağınızdaki kullanıcıları susturmanız mümkün olacak!

Instagram'a 'Mute' Özelliği Geliyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Çoğu Instagram kullanıcısının istediği bir özellik olarak görünüyor. Buna göre geç bile kalınmış bir hareket denilebilir.

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