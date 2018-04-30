Instagram'a 'Mute' Özelliği Geliyor
Şu an test edilen yeni özellik sayesinde kaynağınızdaki kullanıcıları susturmanız mümkün olacak!
Bazı arkadaşlarınız çok fazla ve sık fotoğraf paylaşıyorsa, onları tamamen takip etmeyi bırakmadan ve kalplerini kırmadan haber kaynağınızı temiz tutmak istiyorsanız, Instagram'a gelecek olan yeni 'mute' yani susturma özelliği yakında başınızı dinlemenizi sağlayacak.
@wongmjane tarafından fark edilen yeni özellik tıpkı Twitter'ın susturma özelliği gibi çalışıyor, yani birinin gönderilerini görmek zorunda olmadan onları takip etmeye devam edebilirsiniz. Şirket ayrıca Instagram Stories'e bir takvim eklemeyi planlıyor. Bu sayede geçmişteki belli bir anıyı ziyaret etmek daha kolay olabilir. Ayrıca Stories'de bulunan Boomerang, Focus ve Rewind seçeneklerine Slow-Mo tuşu da eklenmiş durumda.
Test edilmekte olan diğer bir yenilik ise hikayelere tepki verme özelliği. Bu sayede arkadaşlarınızın paylaştığı hikayelerin ne kadar komik ya da rezalet olduğunu direkt olarak hikayelerin altında paylaşabilirsiniz. Bu özellik şu an Facebook Stories'de zaten bulunuyor.
Instagram şimdilik bu testler ile ilgili resmi bir yorum yapmadı, ancak markanın böyle bir alışkanlığı olduğu uzun zamandır biliniyor. Bu yüzden yeni özelliklerin genel kullanıma açılıp açılmayacağı, açılırsa da ne zaman erişilebilir hale geleceği şimdilik belli değil.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Çoğu Instagram kullanıcısının istediği bir özellik olarak görünüyor. Buna göre geç bile kalınmış bir hareket denilebilir.