Instagram'a Nametag Özelliği Geliyor!
Instagram'ın yeni profil etiketleri özelliği Nametag, arkadaşlarınızı takip etmenizi kolaylaştırıyor.
Instagram, gerçek hayatta tanıştığınız kişilerin hesaplarını bulmayı ve takip etmeyi kolaylaştıran yeni bir özellik sunuyor. Nametag, QR kodları gibi çalışıyor, kullanıcı adınızı başka birinin telefonu tarafından taranabilecek şekilde gösteriyor. Daha da güzeli; renk, emoji, selfie ve stickerlarla özelleştirilebilir bir kimlik kartı niteliğinde olması.
Bu özellik hem Android hem de iOS için kullanılabilir. Kullanmak için, uygulamanın sağ alt köşesindeki profil düğmesine, ardından menü düğmesine dokunun. Bir başkasının Nametag'ini okutmak için, aynı menüyü açın ve alt kısımdaki Nametag'leri arama düğmesine dokunun.
Ayrıca Nametag'inizi SMS, WhatsApp veya Facebook ile de gönderebilirsiniz. Denemek için sekmenizin sağ üstündeki oka dokunun.
Instagram ayrıca üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar için yeni bir özelliği de test ediyor. Mezun olduktan sonra bağlantıda kalmanızı kolaylaştırmak için diğer öğrenciler ve mezunların bulunduğu bir dizine ekleneceksiniz.
Yavuz Alp Şimşek
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