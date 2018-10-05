Instagram'a Nametag Özelliği Geliyor!

Instagram'ın yeni profil etiketleri özelliği Nametag, arkadaşlarınızı takip etmenizi kolaylaştırıyor.

Nametag Özelliği Takip Etmeyi Kolaylaştıracak

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