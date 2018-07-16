Instagram'a Sorular Çıkartması Geldi
Yeni çıkartmalar sayesinde takipçilerinizle soru-cevap etkinliği düzenlemeniz, artık mümkün.
Instagram, Hikayeler içerisinde kullanılması için yeni Sorular çıkartma çeşidini ekledi. Adından da anlaşılacağı gibi Sorular çıkartmaları sayesinde bir çeşit soru-cevap etkinliği başlatabilirsiniz. Platform geçtiğimiz yılın Ekim ayında Instagram anket çıkartmalarını Hikayelere eklemişti, daha sonra Haziran 2018'de ise Hikayelere müzik ekleme özelliği gelmişti. Yeni gelen Sorular çıkartması sayesinde kullanıcıların Hikayeler ile etkileşiminin artması hedefleniyor.
Yeni özellik şu şekilde çalışıyor: hikayenize Sorular çıkartmasını ekleyerek takipçilerinizden size herhangi bir konuda sorular sormasını rica edebilirsiniz, ardından gelen sorulara cevap verebilir ve Hikayeniz içerisinde sohbet edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken çıkartmalar kısmından Soruları seçmek.
Eğer bu özellik uygulamanızda bulunmuyorsa ona erişebilmek için iOS veya Android Instagram uygulamasının en sorun sürümü olan 52'ye geçmeniz gerekiyor.
Ali Ruhi Öztürk
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