Instagram'a Stories Highlights ve Fazlası Geldi
Yeni özelliklerle sıkça güncellenen Instagram, artık hikayelerinizle bunları yapmanıza da izin veriyor!
Instagram'a yeni eklenen özellik sayesinde hikayeleri arşivinize kaydetmeniz ve önceki hikayelerden bir koleksiyon oluşturmanız artık mümkün.
Hikayeler (Stories), sosyal ağları kullananların yakından tanıdığı, 24 saat sonra yok olan fotoğraf ve videolardan oluşuyor. Yeni "Hikaye Arşivi" (Stories Archive) işlevi sayesinde Instagram uygulaması, hikayelerinizi otomatik olarak kaydediyor. Bu sayede arşivlenen hikayeleri bir araya getirerek "Stories Highlights" oluşturabiliyor ve bunları profil sayfanızda öne çıkarabiliyorsunuz.
Instagram'ın hikayeler işlevi, 2016'de Snapchat'e rakip olarak ortaya çıkmıştı. Instagram bu senenin başlarında yaptığı bir açıklamada 250 milyondan fazla kişinin hikayeleri kullandığını söylemişti.
Zeynel A. Öztürk
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