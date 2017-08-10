Instagram'da Arkadaşınızla Yayın Yapabileceksiniz!

Instagram, yeni özelliğiyle birlikte, çok yakında bir misafirle canlı yayın yapmanıza izin verecek!

Instagram'da arkadaşınızla yayın yapabileceksiniz!

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