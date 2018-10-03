Instagram'da Büyük Değişim Zamanı!
Instagram kurucularının yönetimdeki rollerini bırakmalarının ardından, sosyal ağ devinde büyük bir değişim yaşanıyor.
Geçtiğimiz ay Instagram'ın ortak kurucuları Mike Krieger ve Kevin Systrom ani bir şekilde firmadan ayrılmışlardı. Yeni yapılan duyuru ile şu anda firmanın Ürün Yardımcı Başkanı Adam Mosseri'nin yönetim koltuğuna geçeceği söylendi.
Instagram, 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındığından beri büyük oranda bağımsız çalışmaktaydı ve ön yüzde Facebook ile büyük bir bağlantısı bulunmuyordu. Ancak Mosseri'nin Facebook ile bağı düşünüldüğünde bu durumun artık değişmesi söz konusu olabilir gibi gözüküyor ve iki firma hizmetleri arasında daha fazla paslaşma yaşanabilir...
Levent Öztürk
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