Instagram'da Büyük Değişim Zamanı!

Instagram kurucularının yönetimdeki rollerini bırakmalarının ardından, sosyal ağ devinde büyük bir değişim yaşanıyor.

Instagram'da Büyük Değişim Zamanı!
Soldan sağa Krieger, Mosseri, Systrom

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