Instagram'da Gizemli Hack Silsilesi
Instagram'da son günlerde yaşanan hack olaylarının ilginç bir ortak noktası var!
Bu ay Instagram hesabının hack'lendiğini söyleyenlerin şikayetleri, ilginç biçimde aynı belirtilerden bahsediyor. Hesabından aniden çıkış yapıldığını söyleyen kullanıcılar, tekrar oturum açtıklarında profil fotoğrafı, iletişim bilgisi ve biyografi bilgilerinin değiştiğini görüyorlar.
Mashable'a göre hack sonrasında profil fotoğrafınız, genellikle bir Disney veya Pixar karakterine dönüşüyor ve eposta adresiniz, .ru ile biten Rus alan adlarından biri haline geliyor. Mashable, kendisine ulaşan şikayetlerin hep bu detayları içerdiğini söylüyor. Yine de saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Ele geçen hesaplara yeni resimler eklenmediği veya eski fotoğraflara dokunulmadığı söyleniyor.
Instagram'ın yardım merkezi sayfalarında hesabınız hack'lendiğinde neler yapabileceğiniz yazsa da, Mashable'a göre bunlar pek işe yaramıyor. Hatta siteye göre "bu sayfaların sizi soktuğu labirent, kırık bağlantılarıyla ve robotlardan gelen epostalarıyla tam bir komedi". Bir kaynak, hesabını geri alabildiğini söylüyor, ancak bu süreçte "aşırı derecede stres yaşadığını" belirtiyor.
Kısacası Instagram hesabınız ele geçerse işiniz şansa veya Zuckerberg'in hizmetinin size lütfuna kaldı demektir. Instagram henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.
Zeynel A. Öztürk
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