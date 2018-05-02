Instagram'da Önemli Yenilikler Var!
Videolu grup sohbeti, AR işlevleri ve fazlası... Instagram, önemli yeniliklerle güncelleniyor.
Instagram, bir dizi yeni işlevle önemli bir değişim geçiriyor. Facebook'un bugünkü F8 konferansında duyurulan Instagram yenilikleri arasında videolu görüşmeler, AR filtreleri, yeniden tasarlanan Gözat sekmesi ve yorumlara yönelik anti-zorbalık işlevleri var. Bunların yanında Instagram'ın Hikayeler işlevine artık daha çok uygulama ulaşabilecek. Yenilikler, kullanıma sunulmaya başlandı bile.
Instagram kullanıcıları artık Spotify'daki bir şarkıyı, çalma listesini veya albümü takipçileriyle Hikayeler veya direkt mesaj üzerinden paylaşabilecekler. GoPro bütünleşmesi ise GoPro uygulaması üzerinden direkt olarak Hikaye paylaşımına olanak tanıyacak. Tüm bunlar için Spotify'ı veya GoPro'yu Instagram hesabınızla bağlamanız gerekmeyecek, paylaşım işlevi cihaz üzerinde yerel olarak gerçekleşecek.
Facebook, emrindeki AR Studio sayesinde ön ve arka kameraya özel filtreler getirecek. Bu sayede selfie'lere "yüz filtreleri" uygulanabilecek. Diğer fotoğraflara ise "dünya efekti" uygulanabilecek, yani fotoğraflara üç boyutlu nesneler yerleştirilebilecek.
Yeniliklerle birlikte Instagram, rahatsızlık verici yorumlara karşı daha ciddi bir duruş sergileyecek. Yeni filtreler, yorumlardaki tehdit içeriklerini ve görünüşe dair rahatsız edici yorumları algılayarak silecek. Anti-zorbalık filtresi hazır olduğunda, varsayılan olarak açık konumda olacak ancak Yorum Denetimleri altından kapatılabilecek.
Yüz Yüze Konuşma
Uzun süredir konuşulan işlevlerden videolu sohbet, yakında Instagram'a gelecek ve dört kişiye kadar videolu sohbetlere izin verecek. Çağrıya katılanlar videolu sohbeti küçültüp uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler. Bu sırada sohbetteki kişiler, köşede küçük bir kutucuk içerisinde görünecekler. Bu arada Facebook, videolu grup sohbetini WhatsApp'a da getireceğini açıkladı.
Yeniden tasarlanan gezinti sayfası, Instagram'ın arkadaşlarınız dışındaki dünyasını daha kolay gezmenizi sağlayacak. Burada fotoğraf kategorisi simgeleri, bir karusel üzerinde gösterilecek.
Zeynel A. Öztürk
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