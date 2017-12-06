Instagram'da Uyarı Devri Başladı!
Instagram, çoğu kişi tarafından sık sık eleştirilen bu tip bir fotoğraf paylaşmaya kalkışırsanız, önce sizi uyaracak!
Vahşi hayatı ve hassas doğal bölgeleri korumak zaten yeterince zorken, düşüncesiz turistlerin koalalarla veya yunuslarla çekmek istediği selfie'ler de bu duruma pek yardımcı olmuyor. Bugünden itibaren Instagram, bu tarz içerikleri bulmayı daha zor hale getirecek. Eğer vahşi hayata veya çevreye zarar verebilecek resimlerle ilişkili hashtag'leri aratırsanız, devam etmenize izin vermeden önce bir uyarı mesajı gösterecek.
Instagram'dan Emily Cain, National Geographic'e şöyle diyor: "Instagram kullanıcılarının bu konuda farkındalık kazanması önemli hale geldi. Onları eğitmek için bize düşeni yapacağız."
Araştırmacıların belirttiğine göre hayvanlar, ormanlardan yasa dışı olarak kaçırılıp kafeslerde tutuluyorlar ve selfie çekmek isteyen turistler için dışarıya çıkarılıyorlar. World Animal Protection'dan Cassandra Koenen, koalalar ve tembel hayvanlar gibi insanların en çok sevmek veya tutmak istedikleri hayvanların rahatsız edilmekten hoşlanmadığını söylüyor.
Ayrıca, Instagram'da Bonneville Salt Flats gibi yeni popüler olan yerlerde çekilen selfie'ler de hassas bölgelere zarar verebiliyor. Bu aşırı ilgi, ya bu bölgelerin kapatılmasına ya da daha turist-dostu hale getirilerek orijinal karakterlerinin yok edilmesine sebep oluyor.
Instagram'ın bu uyarı taktiğinin çok da dikkat çekeceğini düşünmüyoruz ama en azından zarar vermek istemeyen ve sadece bilgisizliğinden bu konuda rahat davranan insanları durduracağı kesin. Koenen şöyle diyor: "Eğer kullanıcının hareketi duraklatılırsa, en azından bu fotoğrafta yanlış bir şeyler olduğunu anlayabilir ve belki de bunu otomatik olarak beğenip paylaşmamalıyım diyebilir."
H. Hüseyin Öztürk
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