Instagram'dan Önemli Bir Dizi Yenilik
Instagram'daki davranışlarınız, bu yenilikler sonrasında biraz değişebilir. İşte yeni Instagram'da olacaklar...
Facebook'un yeniliklerle dolu F8 konferansından elbette Instagram da payını aldı. Lider konumundaki fotoğraf paylaşma platformu Instagram, yeniliklerle bu konumunu elinde tutmayı sürdürecek gibi görünüyor.
En önemli yeniliklerin başında ürünlere direkt olarak bağlantı verebilme var. Bu sayede yorumlara veya profile bağlantı ekleme devri kapanacak ve içerik oluşturucular, ürünleri etiketleyerek direkt olarak bağlantı verebilecekler. Bununla birlikte sadece programa katılan markalara bağlantı verilebilecek. Yani dilediğiniz herhangi bir URL'yi tıklanabilir olarak paylaşmak, görünüşe göre söz konusu olmayacak.
Bağış özelliğine de kavuşan Instagram, hiçbir kar amacı gütmeyen amaçlar için bağış toplamaya izin verecek. Bununla ilgili bilgilere bu Instagram gönderisinden ulaşılabiliyor.
Son olarak Instagram'ın yenilenen kamera arayüzü, yakında devreye girecek ve tüm modları deklanşör düğmesinin etrafında dairesel olarak sunacak. Bunun yanında detayları tam olarak belli olmasa da kullanıcılar, fotoğraf veya video olmayan içerikler paylaşabilecekler. "Create" modu ile "efekt ve etkileşimli etiketler gibi popüler yaratıcı araçlar" paylaşılabilecek.
Instagram'ın "beğenme sayılarını" ve video izlenme sayılarını kaldırmayı test ettiğini biliyoruz. TechCrunch'a göre bunun testleri Kanada'da yapılıyor. Bunun amacı, muhtemelen kullanıcıları beğenme sayılarıyla uğraşmaktan vazgeçirmek ve gönderilere odaklanmalarını sağlamak. Bu değişikliğin tüm kullanıcılar için hayata geçip geçmeyeceği ise henüz belli değil.
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