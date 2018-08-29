Instagram'dan Yeni Güvenlik Önlemleri!
Instagram, Twitter'ın izinden giderek benzer güvenlik işlevleri sunmaya başlıyor!
Facebook'un kötü etkenlere karşı sürdürdüğü savaş büyük ölçüde Facebook'ta gerçekleştirilse de şirket, Instagram'ı temel alacak birkaç güvenlik özelliğini de duyurdu.
Duyuruda, popüler hesapların doğruluğunu kanıtlamanın yeni yolları ve geliştirilmiş iki faktörlü kimlik doğrulama işlemini içeren, sahte hesaplar ve kimlik hırsızlığıyla mücadele etmek için üç yeni strateji tanıtıldı.
"Büyük kitlelere ulaşan" kullanıcılar için olan sayfalarda, görüntüleyiciler, kullanıcının doğruluğunu kanıtlamaya yardımcı olan genişletilmiş bilgi havuzunu içeren bir "bu hesap hakkında" bölümünü görmeye başlayacaklar.
Instagram'in duyurusuna göre bu sekmede, "hesabın Instagram'a katıldığı tarih, hesabın bulunduğu ülke, paylaşılan takipçilere sahip hesaplar, son yıldaki kullanıcı adı değişiklikleri ve hesabın şu anda çalıştırıldığı tüm reklamlar" gibi bilgiler yer alacak.
Mavi onay işareti için başvuru
Instagram, Twitter'ınkine benzer bir mavi onay doğrulama rozeti sistemine sahip olsa da, "Ayarlar" sekmesinde daha doğrudan bir istek formu sunarak artık mikroblog sitenin sistemine daha yakın bir benzerlik taşıyacak.
Kullanıcıların doğrulanabilmeleri için bir kullanıcı adı, gerçek tam adları ve kimlik kanıtı sağlamaları ve "Instagram'ın Hizmet Şartları ve Topluluk Kuralları'na uymaları" gerekecek.
Doğal olarak, başvurmanın doğrulanmayı garanti ettiği söylenemiyor. Her bir gönderi "özgünlüğünü, tekliğini, eksiksizliğini ve dikkat çekerliğini doğrulamak için" incelenecek. Kullanıcılar, bu gerekçelerle onaylandığını veya reddedildiğini bildiren bir bildirim alacaklar.
Instagram, metin mesajları aracılığıyla iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini uzun süredir destekliyordu ancak platform yakında üçüncü parti kimlik doğrulama uygulamalarını kullanarak ekstra güvenlik katmanı sunmayı amaçlıyor.
Bu özellik yine "ayarlar" sekmesi altında bulunacak ve şifrenizi doğrulamak için SMS'lerden daha güvenli olan LastPass veya Dashlane gibi uygulamaları kullanmanıza olanak tanıyacak.
Bu özelliklerle ilgili kesin bir yayımlanma tarihi verilmemiş olsa da duyuru, özelliklerin şimdiden kullanıma sunulmaya başladığını ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacağını söylüyor.
Levent Öztürk
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