Instagram'dan Yorumlara Yeni Özellik!

Instagram, uygulamayı kullanırken daha çok "konuşmanızı" sağlayacak, önemli bir yenilik için hazırlanıyor!

Instagram'dan Yorumlara Yeni Özellik!

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