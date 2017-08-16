Instagram'dan Yorumlara Yeni Özellik!
Instagram, uygulamayı kullanırken daha çok "konuşmanızı" sağlayacak, önemli bir yenilik için hazırlanıyor!
Instagram'da arkadaşlarınızla iletişim kurarken her zaman en iyi deneyimi elde edemeyebiliyorsunuz. Firma bu sorunu ortadan kaldırmak için yorumlara yeni bir özellik ekliyor.
Android ve iOS uygulamasına önümüzdeki haftalarda gelecek yenilik sayesinde yorumlar, iç içe gösterilebilecek. Herhangi bir yorum için cevapla düğmesine bastığınızda yorumunuz, ilgili yorumun alında, girintili olarak görüntülenecek. Yoruma gelen tüm cevaplar, bu şekilde gruplandırılacak ve böylece konuşmaları takip etmek kolaylaşacak.
Bu yorum sisteminin Facebook'un yorumlarına benzediğini düşünüyorsanız, doğru düşünüyorsunuz. Instagram Facebook'a ait olduğu için bazen Facebook'tan ilham alabiliyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcıların Instagram'da daha fazla zaman geçirmesi de beklenebilir.
Yeni işlevin detayları ise tam olarak belli değil. Örneğin çok sayıda cevap alan yorumların otomatik olarak yukarıya taşınıp taşınmayacağını bilmiyoruz. Instagram'ın yeni özelliğin kötüye kullanılmasının önüne nasıl geçmeyi planladığı da bilmediklerimiz arasında.
Zeynel A. Öztürk
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