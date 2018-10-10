Instagram'dan Zorbalığa Yeni Çözümler!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Dinozorlar