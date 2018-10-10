Instagram'dan Zorbalığa Yeni Çözümler!
Instagram, sosyal platformda zorbalığın önüne geçecek yeni araçlarını ortaya çıkardı!
Facebook'un zorbalığı engellemeye yönelik yeni araçlarını tanıtmasının ardından Instagram da aynı hamleyi yaptı ve makine öğrenimi destekli yeni araçlarını ortaya çıkardı.
Instagram, yeni önlemler kapsamında yapay zeka tarafından belirlenen fotoğrafları ve başlıkları inceleme takımına ulaştıracak. İçeriğin anti-zorbalık ilkelerini ihlal ettiği tespit edilirse, kaldırılacak. Firma, yeni araçların zorbalığa en çok maruz kalan genç yaştaki kullanıcıları korumaya yardımcı olacağını söylüyor.
Instagram'ın kurucuları Mike Krieger ve Kevin Systrom'un şirketten ayrılmasından sonra atanan Adam Mosseri, bir blog gönderisinde şunları söyledi:
"Instagram'da paylaşılan fotoğrafların büyük çoğunluğu olumlu olsa da ve insanları sevindirse de, zaman zaman hoş olmayan bir fotoğraf paylaşılabiliyor."
Instagram, canlı videolara yapılan yorumlara da bir zorbalık filtresi getirdi. Bu işlev aslında ilk olarak Mayıs'ta, ana sayfa, gezini ve profil sayfalarındaki zorbalığı ortadan kaldırmak üzere sunulmuştu.
Bu arada Instagram, yeni kamera efektiyle "nezaket dağıtmayı" da amaçlıyor. Yeni efekti kullanmak için Instagram kamerasını açıp aşağıdaki yüz simgesine dokunmanız yeterli.
Zeynel A. Öztürk
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