Instagram'ın E-Ticaret Uygulaması Yolda mı?

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim