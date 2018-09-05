Instagram'ın E-Ticaret Uygulaması Yolda mı?
Instagram, sosyal platformda resimleri kaydırırken para harcamanızı sağlayacak yeni bir işlev peşinde!
Temmuz'da IGTV video platformunu bazılarımızın hayatına getiren Instagram, iddiaya göre şimdi de "IG Shopping" adında bir alışveriş uygulaması üzerinde çalışıyor.
Uygulamanın son adı henüz kesin değil, hatta gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği de bilinmiyor. Bununla birlikte uygulamanın amacı, kullanıcıların satıcıları takip edip, direkt olarak ürün satın alabilmesini sağlamak. Bunlar kulağınıza yabancı gelmiyor olabilir çünkü Instagram Shopping, geçen senenin başında sekiz ülkede kullanıma açılmıştı. Bu işlev, firmaların gönderilerde "satın alınabilir" etiketini kullanmasına izin veriyor ve direkt olarak fotoğraftan alışveriş yapmaya olanak tanıyordu.
Yeni uygulama hakkında bilinenler bunlardan ibaret. İddianın kaynağı olan The Verge'e göre uygulama, "yayınlanmadan önce iptal edilebilir" ancak Instagram'ın e-ticaret alanında genişleme konusunda ümitli olduğuna inanılıyor. Projeye yakın kişiler, Facebook'un IG Shopping'e ekleyeceği ek araçlarla Amazon ve Shopify gibi diğer e-ticaret platformlara rakip olabileceğini söylüyor.
Yeni işlev zaten sunulan Instagram Shopping ile bütünleşerek Instagram üzerinden alışverişi daha da kolay hale getirebilir. Ancak Facebook'un gizlilik konusunda itibarının tükendiğini düşünürsek, firma kredi kartı bilgilerini saklama konusunda güven kazanma sıkıntısı yaşayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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