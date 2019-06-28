Instagram'ın Keşfet Sekmesi de Elden Gidiyor!
Instagram'ın şu ana kadar "el değmemiş" tek alanı olan Keşfet sekmesi de elden gidiyor!
- Levent Öztürk
Reklamlar giderek Instagram'ın her köşesini kaplamaya başlıyor ve artık Keşfet akışını da ele geçirdiler. Sosyal ağ, Keşfet üzerindeki fotoğraf ve videolara "önümüzdeki birkaç ay" içerisinde reklamlar eklemeyi planlıyor. Bu reklamlar genel olarak ana akışınızdaki reklamlar gibi çalışacaklar ve bazılarında "şimdi alışveriş yap" bağlantıları da bulunacak. Reklamları kendi isteklerinize göre ayarlayabiliyorsunuz ve pazarlamacılar için tercihli bir seçenek olacak.
Eğer Keşfet'in dokunulmamış bir alan olmasına alışkınsanız bunun rahatsız edici olacağı kesin. Ancak Instagram'ın bu kararı almasının pek şaşırtıcı olduğu da söylenemez. Normal reklamlar kendi kişisel zevklerinize göre ayarlanmış iken, Keşfet reklamları genel akımları takip edebilir. Bunun da özellikle pazarlamacılar ve Instagram için büyük bir avantaj olabileceğini söylemek yanlış olmaz.
Kullanıcıların yarısından fazlasının Keşfet sekmesini ayda en az bir kere ziyaret ettiği düşünülürse, sosyal ağın bu fırsatı değerlendirmek istemesi oldukça normal gözüküyor.
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